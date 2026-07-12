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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Josué Cassé
Jude Bellingham est auteur de deux buts et une passe décisive en Coupe Du Monde @Maxppp

Le troisième quart de finale s’est conclu par une qualification de l’Angleterre après sa victoire, ce samedi soir, face à la Norvège d’Erling Haaland (2-1). Auteur d’un doublé, Jude Belligham se replace à la 4e place du classement des buteurs avec 6 réalisations.

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La star du Real Madrid est simplement devancée par Erling Haaland (7 buts) et le duo Messi-Mbappé, auteur de 8 réalisations depuis le début de la compétition. Harry Kane totalise, lui aussi, 6 buts, soit un de plus qu’Ousmane Dembélé.

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Le classement des buteurs
#1 Flag Argentine Lionel Messi 8 #2 Flag France Kylian Mbappé 8 #3 Flag Norvège Erling Haaland 7 #4 Flag Angleterre Harry Kane 6 #5 Flag Angleterre Jude Bellingham 6 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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