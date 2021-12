Antonio Cassano raconte son clash avec Cristiano Ronaldo

Retraité depuis 2017, Antonio Cassano, ancien joueur de la Sampdoria, de l'AS Roma ou encore du Real Madrid, continue de faire parler de lui. Présent sur le programme Twitch de son ex-équipier Christian Vieri intitulé Bovo TV, l'Italien de 39 ans reste une voix importante de l'autre côté des Alpes et ses anecdotes distillées à cette occasion restent savoureuses. A ce titre, l'ex-joueur de la Nazionale est revenu sur un échange musclé qu'il a eu avec un certain Cristiano Ronaldo...

La suite après cette publicité

Alors star de la Juve, CR7 n’avait pas du tout aimé une comparaison désavantageuse avec Ronaldo le Brésilien, faite par Cassano. Dès lors, il s'est procuré le numéro de téléphone de l'Italien pour le contacter directement via WhatsApp et l'échange révélé par l'ancien international italien s'avère pour le moins croustillant : «Cristiano m’a écrit sur WhastApp pour demander plus de respect pour tout ce qu’il a gagné et tous les buts qu’il a marqués. Il m’a dit qu’il avait inscrit 750 buts et moi 150». Chose à laquelle Cassano a alors répondu : «cher Cristiano, je te dis une chose : tu as tout, alors soit plus calme et détendu. Prends exemple sur Messi qui se moque de ce que les gens pensent de lui». Le quintuple Ballon d'Or a forcement dû apprécier cette comparaison directe à l'Argentin...