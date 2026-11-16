Portugal : après Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus s’offre une polémique avec Bernardo Silva !

Décidément, Jorge Jesus a du pain sur la planche avec les cadres de la Seleção. Pour ses grands débuts à la tête du Portugal, l’entraîneur de 72 ans a eu droit à un clash définitif avec la superstar de l’équipe, Cristiano Ronaldo. À 41 ans, l’emblématique numéro 7 n’a absolument pas supporté le traitement que lui a réservé Jesus et a préféré abandonner son équipe en plein rassemblement, avant de prendre carrément sa retraite internationale. Une onde de choc pour tout un pays qui va devoir apprendre à vivre sans son idole. Et malheureusement pour Jorge Jesus, les choses ne se sont pas calmées.

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Titillé par la mère de CR7, le patron de la Seleção doit cette fois gérer une nouvelle polémique : le départ du capitaine Bernardo Silva (32 ans). Entré en fin de match face au Danemark, le nouveau joueur du Real Madrid n’a rien pu faire pour empêcher la déroute des siens (1-4). Annoncé blessé par sa sélection, le milieu de terrain a ainsi quitté le rassemblement pour rentrer à Madrid. Seul souci : la presse espagnole assure que Bernardo Silva n’est pas blessé. Une version qui interroge forcément sur son départ, à la veille du match face au Pays de Galles. A-t-il été vexé d’avoir joué le remplaçant contre le Danemark ? Jesus s’est-il brouillé avec un autre de ses poids lourds ?

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Vitinha lui est passé devant

Interrogé à ce sujet, le sélectionneur a fait le point. « Lorsque les joueurs des grandes équipes rejoignent la sélection et ne jouent pas, ils ne sont pas contents. Mais le niveau de la sélection est tel que seuls onze joueurs peuvent jouer à la fois. Si Bernardo ne joue pas, ce n’est pas tant à cause de mes choix, mais plutôt parce que je pense que Vitinha est plus à même de faire la différence à ce moment-là. Bernardo ne sera jamais écarté de l’équipe nationale. Il s’est beaucoup amélioré en début de saison. Je lui ai dit pendant le stage : "Tu es bien meilleur, plus à l’aise et plus agressif, c’est pour ça que tu t’es fait une place au Real Madrid et il est important que tu ne la perdes pas" », a-t-il indiqué en conférence de presse, avant de refiler la patate chaude au staff médical.

« Après le match, il a demandé à faire quelques étirements, lui et Fábio Silva. Il s’est ensuite plaint auprès du service médical, qui a effectué un bilan de santé et lui a expliqué la situation. Ce n’est pas une blessure grave, mais deux jours de plus avec nous l’auraient mis en danger, même pour le Real Madrid. Ce n’était pas une blessure musculaire, mais il n’aurait pas pu récupérer en un ou deux jours. Le service médical pourra mieux vous l’expliquer. (…) Si nous avions eu plus de temps, il ne serait pas reparti et serait resté en sélection. (…) Il est normal que Bernardo Silva, Vitinha et Bruno Fernandes ne soient pas contents s’ils ne jouent pas. Ma préoccupation, c’est ce qui est le mieux pour la sélection. Il peut se dire : "Si je ne joue pas en sélection, cela pourrait me porter préjudice au Real Madrid", c’est normal qu’il y pense. » La suite au prochain épisode !