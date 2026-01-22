Menu Rechercher
Troyes : Jaures Assoumou file à Samsunspor

Par Sebastien Denis
1 min.
Jaures Assoumou avec l'ESTAC @Maxppp

Arrivé à Troyes en octobre 2021 en provenance de l’Afrique Football Elite, Jaures Assoumou a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Alors qu’il arrivait au terme de son bail en juin 2026, l’Ivoirien avait fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas prolonger. Une situation qui a poussé le club de l’Aube à le vendre cet hiver pour récupérer une petite indemnité de transfert, plutôt que de le voir partir libre cet été.

ESTAC Troyes
𝐉𝐚𝐮𝐫𝐞̀𝐬 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐮𝐦𝐨𝐮 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐒𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫 🇹🇷

L'ESTAC et @Samsunspor ont trouvé un accord pour le transfert de Jaurès Assoumou. ✅

L'ensemble du club lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle.💙

#TeamESTAC 🔵⚪️
Auteur d’une première partie de saison honorable (4 buts et 1 passe décisive en 17 rencontres) avec l’actuel leader de L2, l’ailier gauche de 23 ans quitte donc l’ESTAC pour rejoindre la Süper Lig turque. Assoumou a passé sa visite médicale avec succès et s’est engagé pour une durée de 4 ans et demi avec Samsunspor. Il évoluera sous les ordres du technicien allemand Thomas Reis au sein d’une formation actuellement 7ème du championnat et qui nourrit des ambitions européennes.

Pub. le - MAJ le
Comparer les stats du match
