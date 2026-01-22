Troyes : Jaures Assoumou file à Samsunspor

Arrivé à Troyes en octobre 2021 en provenance de l’Afrique Football Elite, Jaures Assoumou a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Alors qu’il arrivait au terme de son bail en juin 2026, l’Ivoirien avait fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas prolonger. Une situation qui a poussé le club de l’Aube à le vendre cet hiver pour récupérer une petite indemnité de transfert, plutôt que de le voir partir libre cet été.

Auteur d’une première partie de saison honorable (4 buts et 1 passe décisive en 17 rencontres) avec l’actuel leader de L2, l’ailier gauche de 23 ans quitte donc l’ESTAC pour rejoindre la Süper Lig turque. Assoumou a passé sa visite médicale avec succès et s’est engagé pour une durée de 4 ans et demi avec Samsunspor. Il évoluera sous les ordres du technicien allemand Thomas Reis au sein d’une formation actuellement 7ème du championnat et qui nourrit des ambitions européennes.