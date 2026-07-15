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Thomas Meunier rejoint Sunderland

Par Jordan Pardon
1 min.
Thomas Meunier @Maxppp

Comme attendu, Thomas Meunier rejoint Sunderland. Le latéral belge de 34 ans s’est engagé librement avec le club anglais, où il a signé un contrat de deux ans. Arrivé en 2024 au LOSC, l’ancien joueur du PSG avait décidé de ne pas prolonger son contrat cet été. Il va ainsi connaître sa première expérience en Premier League, lui qui était au départ annoncé du côté de Valence.

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«Sunderland AFC est heureux d’annoncer la signature du défenseur Thomas Meunier. L’arrière droit de 34 ans, qui a représenté la Belgique à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 cet été, a signé un contrat de deux ans au Stadium of Light. Le très expérimenté Meunier, avec plus de 550 apparitions en professionnel et 83 sélections internationales à son actif, arrive après l’expiration de son contrat avec le LOSC Lille.»

Pub. le - MAJ le
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