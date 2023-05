Lens-OM : la joie de Brice Samba

La suite après cette publicité

Le RC Lens prend une sacrée option pour la deuxième place de la Ligue des Champions. Après leur victoire contre l’OM (2-1), ce samedi, les Sang et Or ont désormais leur destin entre leurs pieds dans la course à la deuxième place. Un fait dont Brice Samba, auteur d’un gros match contre les Phocéens, est forcément très fier et qui le rend heureux.

« C’est magnifique, j’ai pas de mots. C’est tout simplement mérité. Il reste 4 matchs pour aller le plus haut possible. J’espère qu’on ira le plus haut possible, rendre ce peuple heureux, ça serait que du bonheur. On a mis tous les ingrédients ce soir. Dans la solidarité, on défend, on attaque, à la folie. On le montre depuis le début, ce n’est pas un hasard. Haise ? C’est le meilleur, tout simplement. Il a tout compris. Avec ce public, ça facilite aussi les choses. On fait que du ballon tous les jours, ça se voit en match, c’est exceptionnel. »

