Cameroun : Samuel Eto’o veut remporter la Coupe du Monde 2022

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) Samuel Eto’o a évoqué la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar à la fin de l’année et les ambitions du Cameroun pour cette compétition. L’ancien buteur du Barça a affirmé que la sélection camerounaise n’allait pas aller au Mondial qatari pour faire de la figuration mais avec la ferme intention de gagner.

La suite après cette publicité

« On va au Qatar pour gagner. On entre dans chaque match pour gagner, tout en pensant au Qatar. Les autres n’ont pas fait la magie. Le rêve n’est pas défendu. Pour nous, vous êtes les meilleurs », a déclaré Samuel Eto’o. Le Cameroun qui est dans le Groupe G affrontera la Suisse, la Serbie et le Brésil lors de la phase de poule.