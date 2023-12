PSG : le beau message de Kylian Mbappé à son frère Éthan

L’actuel numéro 7 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a fêté ses 25 ans le 20 décembre dernier. Mais il n’est pas le seul de la famille à célébrer son anniversaire ce mois-ci puisque son petit frère et coéquipier au PSG, Ethan, a soufflé sa 17e bougie ce 29 décembre. Et pour l’occasion le grand-frère a tenu à célébrer publiquement l’occasion via une story Instagram : «17 ans, le temps passe si vite… Bon anniversaire, petit frère», a-t-il écrit dans sa story.

La suite après cette publicité

Un message que son partenaire au PSG appréciera. Car Ethan Mbappé a déjà été appelé cinq fois dans le groupe de Luis Enrique cette saison et les deux frères ont d’ailleurs disputé une première rencontre officielle le 20 décembre dernier, le jour des 25 ans de Kylian Mbappé contre le FC Metz (3-1). Ethan Mbappé était entré en jeu après que son grand-frère a inscrit un doublé.