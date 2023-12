Portugal, Barça : Bernardo Silva prend la défense de João Félix

Critiqué depuis de nombreuses années, João Félix n’est pas encore le joueur qu’il aurait dû devenir mais le jeune attaquant peut encore compter sur le soutien de son coéquipier de sélection, Bernardo Silva, qui sait relativiser la situation : «Il faut comprendre que l’Atlético de Madrid et Manchester City sont deux clubs culturellement très différents, je ne dis pas que l’un est meilleur que l’autre, je dis juste que pour un joueur comme Félix et ce n’est pas une critique contre l’Atlético, je suis arrivé dans un environnement qui correspondait exactement à mes qualités, avec un entraîneur qui pense comme moi, qui aime avoir le ballon, qui aime presser plus haut. Tout était parfait pour moi… et Félix, à cause des circonstances, à mon avis, a fini par se tromper d’endroit. Les gens me demandent : si nous avions fait le chemin inverse, aurais-je réussi à l’Atlético de Madrid ? Peut-être pas», a déclaré le joueur de l’Manchester City dans un entretien exclusif à A Bola.

Désormais joueur du FC Barcelone, l’attaquant portugais revient sur le devant de la scène chez les Blaugrana, pour le plus grand bonheur de son compatriote: «Maintenant je suis content de ce qui lui arrive ces derniers temps car je le vois beaucoup plus heureux et dans un environnement qui correspond plus à son style de jeu et il faut lui donner un peu plus de temps pour bien faire les choses, car il a traversé une phase difficile, il a lui-même avoué qu’il était dans un environnement qui n’était pas le plus adapté à sa carrière. Parfois, on prend des décisions et emprunte des chemins que nous n’aurions peut-être pas dû emprunter, mais cela fait partie de la vie. C’est pour apprendre, pour que nous devenions plus forts. Félix est un joueur bien plus fort qu’il ne l’était il y a quelques années».