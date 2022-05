Real : Karim Benzema raconte sa panenka contre Man City

La suite après cette publicité

Interviewé par l’UEFA ce lundi, le buteur du Real Madrid Karim Benzema est revenu sur sa panenka inscrite face à Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions, le 26 avril dernier (4-3). Le Français de 34 ans a raconté son geste sublime qui avait permis au Real de revenir à 4-3 en fin de rencontre.

« J'essayais depuis longtemps et j'attendais le bon moment, dans un match comme celui-ci avec beaucoup de pression. De cette façon, la pression est partie. Il y avait de la pression, c'est normal. Mais une bonne pression, c'est une sorte de pression qui vous permet de faire ce genre de choses. C'est mon opinion, je ne sais pas pour les autres. J’ai posé le ballon et je savais que j'allais le faire. Je ne pensais à rien d'autre, je ne pensais qu'à le faire, raconte Benzema avant d’expliquer pourquoi il accompagné le ballon du regard, j'ai gardé les yeux sur le ballon parce que c'était une belle frappe. C'est pour cela que je le regardais, pas parce que je pensais qu'il allait toucher la barre, mais parce que c'était une belle frappe. J'ai simplement regardé et attendu avant de pouvoir célébrer le but». Benzema et le Real Madrid, qui ont éliminé Manchester City lors de cette double confrontation, affronteront Liverpool en finale le 28 mai prochain au Stade de France.