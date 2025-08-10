Liverpool : Van Dijk veut plus d’attaquants
Après la défaite de Liverpool face à Crystal Palace en Community Shield, Virgil van Dijk a exprimé son souhait de voir un nouvel attaquant rejoindre le club, comme relayé par le média anglais TalkSport. Le défenseur néerlandais a souligné l’importance de renforcer l’attaque après plusieurs départs majeurs : « On vient de perdre Darwin. Il est parti en Arabie Saoudite. On a perdu Lucho. Il est parti au Bayern. On va voir ce que le mercato nous réserve… »
Van Dijk a insisté sur le besoin urgent d’un renfort offensif pour compenser ces pertes : « Je pense qu’il y a la place pour qu’un attaquant nous rejoigne ». Le club de Liverpool veut désormais se montrer actif sur le marché pour inverser la tendance avant le début de la saison.
