Manchester United a pris une décision forte en interne

Actuellement 7e de Premier League, Manchester United veut changer les choses, et souhaite désormais resserrer le contrôle sur ce qui sort de ses installations internes. En effet, le club a décidé d’interdire au personnel de publier des contenus non autorisés sur les réseaux sociaux afin de préserver la confidentialité des activités en coulisses selon The Mirror. Jason Wilcox, directeur sportif des Red Devils, explique : « nous voulons créer un environnement où nous nous sentons comme une famille, où chacun peut donner son avis, proposer de nouvelles idées, et personne ne se sent offensé. » Les directives visent donc à encadrer ce qui peut être partagé, tout en maintenant une communication officielle sécurisée et cohérente avec l’image du club.

Parallèlement, les supporters auront la possibilité de visiter le nouveau centre d’entraînement de Carrington, qui ouvre ses portes dans le cadre de certaines visites du stade d’Old Trafford. Ils pourront accéder aux vestiaires, à la salle de gym, aux espaces de récupération et à la salle de conférence, mais les photos seront strictement interdites.