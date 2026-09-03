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Officiel Ligue 1

L’OL recrute Ismaël Jabateh

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais @Maxppp

La fin de mercato a été particulièrement animée du côté de l’OL. Plusieurs départs sont intervenus, notamment ceux de Duje Caleta-Car, Ainsley Maitland-Niles ou Malick Fofana. Hier, Keito Nakamura est arrivé en tant que joker. Mais ce n’est pas terminé. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé l’arrivée d’un jeune défenseur qui évoluera d’abord avec l’équipe réserve.

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«Le défenseur central Ismaël Jabateh rejoint l’Olympique Lyonnais. Âgé de 19 ans, le joueur formé à l’AJ Auxerre, avait rejoint Sturm Graz à l’été 2025. Il intégrera le groupe pro2 dirigé par Gueida Fofana.» Un pari sur l’avenir qui aura peut-être son mot à dire dans le futur.

Pub. le - MAJ le
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