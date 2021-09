Le nouveau dossier chaud qui oppose le Real Madrid et le PSG

Ces dernières années, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont toujours maintenu une relation cordiale. Tout le contraire de ce qui pouvait se passer entre les Parisiens et leurs homologues barcelonais par exemple. Mais cet été, la situation s'est bien dégradée à cause du dossier Mbappé, à l'image des différentes sorties médiatiques de Leonardo pour s'en prendre aux Merengues.

Et l'été prochain, les deux formations seront encore opposées. Sur un dossier moins épineux que Mbappé, qui devrait de toute manière filer vers Madrid gratuitement à moins d'un gros retournement de situation, mais pour Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand pourrait se retrouver dans la même situation que bon nombre d'autres de gros joueurs, à savoir libre de tout contrat en juin.

Rüdiger veut un dernier gros contrat

Et comme l'explique Goal, le Real Madrid et le PSG sont aujourd'hui les deux principaux candidats pour le récupérer. Une prolongation chez les Blues n'est pas à exclure, mais le Germanique espère récupérer un joli pactole en négociant un nouveau salaire avec son équipe. Et tout indique que les Français et les Espagnols sont eux prêts à miser beaucoup sur lui. Chez les dirigeants londoniens, on estime qu'un départ ne serait pas catastrophique, notamment avec Koundé qui pourrait le remplacer.

Les Parisiens cherchent, selon le média, à renforcer leur équipe de façon considérable, tout comme le Real Madrid, qui a lui bel et bien besoin de renfort pour son arrière-garde après les départs de cet été. Reste donc à savoir qui des Franciliens ou des Merengues seront les plus convaincants...