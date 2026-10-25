Barça : la réaction à chaud de Pedri après la défaite face au Real Madrid

Le FC Barcelone a été cueilli à froid. Les Catalans se sont ainsi inclinés à la maison lors de ce Clasico, remporté par le Real Madrid sur le score de 2-1 alors que la bande de Lamine Yamal était considérée comme le grand favori du match. Après le match, Pedri a livré son analyse devant les caméras de DAZN.

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« Nous n’avons pas fait un grand match. Nous n’étions pas nous-mêmes. En deuxième période, on était un peu mieux, mais ils nous ont fait mal sur leur force, les transitions, et on a mal défendu. En première période on était lent, on a perdu des ballons, contre ces équipes tu le paies. Ce sont 3 points, on voulait gagner évidemment, mais la saison est longue. C’est un match qu’on voulait gagner, on est triste, mais une Liga ne se gagne pas maintenant », a indiqué le milieu de terrain canarien.