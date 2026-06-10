Manchester City dégaine une offre de 139 millions d’euros pour Elliot Anderson !

C’est le dossier chaud du moment en Angleterre : Elliot Anderson attire toutes les grandes écuries de Premier League. Mais ce mercredi soir, The Athletic révèle que Manchester City a frappé un premier grand coup. En effet, City est, à nouveau, passé à l’offensive dans le dossier Elliot Anderson. Les Skyblues ont formulé une nouvelle offre d’environ 123 millions d’euros (139 bonus compris) pour tenter de convaincre Nottingham Forest de céder l’international anglais. Une proposition qui confirme l’intensité des négociations autour du milieu de terrain de 23 ans, devenu l’une des priorités du club mancunien.

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Déjà ciblé depuis plusieurs mois par la direction sportive de Man City, Anderson s’est imposé comme l’un des joueurs les plus courtisés de Premier League. Révélation de la saison et désormais international sous les ordres de Thomas Tuchel, il attire également l’attention de plusieurs cadors anglais comme Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool. Mais selon la presse britannique, Manchester City aurait pris une longueur d’avance, porté par la volonté de boucler rapidement un dossier estimé à prix d’or, et cela, avant même l’ouverture du mercato estival.

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Une offre difficile à refuser…

Sous contrat avec Nottingham Forest jusqu’en 2029, le joueur représente un élément central du projet du club, qui entend résister au maximum malgré l’ampleur des sommes évoquées. La direction de Forest espère en tirer le maximum pour envisager une vente cet été, tandis qu’Evangelos Marinakis reste inflexible dans les discussions à ce stade. Mais face à une offre qui frôle à présent les sommets du marché britannique, la position du club pourrait rapidement devenir difficile à maintenir si la pression financière et sportive continue de s’intensifier dans les prochaines semaines…

Du côté de Manchester City, ce possible investissement s’inscrit dans une réflexion plus globale sur la reconstruction du milieu de terrain, avec plusieurs mouvements attendus dans l’entrejeu à moyen terme, notamment après le départ acté de Bernardo Silva. Les dirigeants mancuniens voient en Elliot Anderson un profil capable de s’inscrire dans la durée et de s’intégrer rapidement dans un collectif déjà très structuré. Avec une proposition de cette ampleur, difficile désormais d’écarter un accord, même si la concurrence interne en Premier League et les exigences toujours élevées de Nottingham Forest continuent de rendre le dossier particulièrement complexe. Si l’opération venait à aboutir, le milieu anglais de 23 ans deviendrait tout simplement le joueur britannique le plus cher de l’histoire.