Fenerbahçe fait le forcing pour Sidiki Chérif

Sidiki Chérif finalement en Turquie ? Alors que le mercato hivernal fermera bientôt ses portes, le jeune attaquant d’Angers attise toujours autant les convoitises. Suivi par le Paris FC ou encore Crystal Palace, le buteur de 19 ans pourrait finalement s’envoler pour une autre destination.

Selon les dernières informations de L’Equipe, Fenerbahçe - bien décidé à enflammer cette fenêtre hivernale - multiplie les contacts pour tenter de convaincre le jeune attaquant du SCO. Reste désormais à savoir si l’écurie turque parviendra à convaincre le SCO de lâcher sa pépite.