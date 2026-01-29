Ligue 1
Fenerbahçe fait le forcing pour Sidiki Chérif
@Maxppp
Sidiki Chérif finalement en Turquie ? Alors que le mercato hivernal fermera bientôt ses portes, le jeune attaquant d’Angers attise toujours autant les convoitises. Suivi par le Paris FC ou encore Crystal Palace, le buteur de 19 ans pourrait finalement s’envoler pour une autre destination.
La suite après cette publicité
Selon les dernières informations de L’Equipe, Fenerbahçe - bien décidé à enflammer cette fenêtre hivernale - multiplie les contacts pour tenter de convaincre le jeune attaquant du SCO. Reste désormais à savoir si l’écurie turque parviendra à convaincre le SCO de lâcher sa pépite.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer