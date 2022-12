Liga : Javier Tebas prépare sa révolution économique pour le football espagnol

La suite après cette publicité

Habitué aux invectives envers le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore plus récemment la Juventus, Javier Tebas a souvent milité pour un football propre économiquement. Et le président de LaLiga pousse dans ce sens pour permettre au championnat espagnol de retrouver sa place d’antan. Il continue de regarder vers l’avenir, au-delà de 2024, lorsque son mandat actuel prendra fin. Depuis sa prise de fonction et son changement drastique de la politique interne, Tebas impose aux écuries espagnoles des mesures strictes de contrôle économique et financier, afin de lutter contre l’endettement massif des équipes. Un projet qui aurait permis de réduire de 25% la dette de LaLiga au fisc espagnol, passant de 647 millions d’euros à 482 en 2014, soit un an après son instauration.

«Je pense que (si j’étais joueur, ndlr) je demanderais aux clubs de tenir les engagements qu’ils ont signés. Pour moi, c’est sacré. Que ce soient les mauvais engagements ou non, s’ils ont été signés, ils doivent être tenus», a alors affirmé le dirigeant de 60 ans en présentant son nouveau projet dans un entretien pour le média espagnol Club del Deportista.

À lire

Juventus : le président de la fédération italienne répond à Javier Tebas

L’économie au cœur de son projet

A deux ans de la fin de son mandat, le président de LaLiga est persuadé qu’il y a encore beaucoup de «choses à faire» pour nettoyer le football espagnol en proie à des difficultés financières depuis plusieurs saisons : «Le contrôle économique donne de la stabilité et de la pérennité au football. On sort d’une période difficile de 12 ou 13 ans, avec des clubs en faillite, des non-paiements aux joueurs et à l’Agence de Contrôle des Impôts. Les clubs ont grandi, l’industrie du football est pérenne et des centaines de milliers d’emplois sont maintenus», a décrit Tebas qui place les finances au centre de sa révolution.

La suite après cette publicité

Récemment, Tebas s’est battu pour que les demandes des clubs, à travers certains amendements, soient incluses dans la loi du sport afin de garantir une sécurité juridique pour les équipes, les dirigeants et les joueurs : «Il faut avoir un équilibre. Quand on a passé tant d’années, on se rend compte que c’est ce qu’il faut faire. Mais pour moi, il est important que les chiffres soient toujours exacts. Il est préférable que le spectacle baisse quelque peu si les chiffres restent toujours être corrects. Le premier est quelque peu transitoire, la stabilité économique ne l’est pas», a expliqué le natif de San José au Costa Rica qui a déjà déposé des plaintes contre le PSG et Manchester City l’été dernier.

Non à la Super League !

Lutter contre la Super League est aussi un moyen de s’assurer une meilleure situation économique de LaLiga. Javier Tebas a présenté, au début du mois de décembre, un rapport de KPMG sur l’impact économique, basé sur l’impact audiovisuel, l’impact sur le marketing et l’impact le jour du match, qu’aurait la création de la Super League sur les ligues nationales, et plus précisément sur les clubs espagnols. Selon cette évaluation, le Real Madrid et Barcelone verraient leurs revenus augmenter d’environ 200 millions d’euros, tandis que ceux du reste des clubs, dont l’Atlético, chuteraient précipitamment. Hormis les Merengues et les Blaugranas, les revenus des autres équipes chuteraient de 55% : les Colchoneros passeraient de 373 millions de revenus à 138, et Séville de 173 à 43, la Real Sociedad de 130 à 53 : «LaLiga parle de durabilité depuis 2013 de manière claire. Jusqu’en 2020, je n’ai entendu aucun des clubs de Super League élever la voix. Je ne pense pas que Barcelone soit un exemple de viabilité financière. Madrid est la seule à pouvoir en donner l’exemple»

La suite après cette publicité

Dernier point abordé par Javier Tebas : le prix des billets dans les stades en Espagne et la baisse récurrente de l’affluence selon les clubs : «Aujourd’hui, vous avez accès au football non seulement via les stades mais les abonnements sont courants et vraiment pas chers. Si vous regardez les revenus des clubs, vous voyez que le prix des abonnements a diminué malgré le fait que les gens vont plus dans les stades. Le problème en Espagne, c’est quand le Real Madrid ou Barcelone jouent à l’extérieur, cela fait grimper les prix, et le fan occasionnel trouve qu’il est cher d’y assister», s’est défendu le patron de l’instance espagnole. La base de son projet long terme est posé. Rendez-vous en 2024 pour sa forte probable réélection à la tête de LaLiga.