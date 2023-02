OL - Lens : Franck Haise déplore les erreurs individuelles de son équipe

Englué dans une spirale négative de 3 matches sans victoire en Ligue 1 avant ce soir, le RC Lens a étendu cette mauvaise série en s’inclinant au Parc OL ce dimanche face à Lyon (2-1). Un nouveau revers qui peut trouver sa source dans le manque de justesse et de concentration des Lensois à certains moments, et qu’a regretté Franck Haise après la rencontre au micro de Prime Video.

«C’était un gros match avec beaucoup d’intensité. On a fait de bonnes choses mais on a aussi commis des erreurs individuelles, a confié le technicien lensois. On a manqué de justesse à certains moments, et sur ce genre de match, on les paye, que ce soit dans le dernier geste ou l’avant-dernier. Face à cette adversité, on est punis lorsqu’on fait ce genre d’erreurs. Dans le projet global et collectif on y est, on est encore là-haut, mais on voit qu’il nous manque quelque chose pour être tout là-haut.»

