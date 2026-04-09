Barça : Pau Cubarsi prend la parole après sa bourde

Expulsé hier soir lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (0-2), Pau Cubarsi ne s’est pas fait beaucoup d’amis. Le défenseur de 19 ans a été désigné par la presse espagnole comme l’un des coupables de cette nouvelle déroute du Barça en Coupe d’Europe (le match retour se jouera la semaine prochaine à Madrid). Ce matin, le joueur a pris la parole sur son compte Instagram.

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«Une action conditionne le match et la rencontre. C’est ça le football, et j’assume la responsabilité du résultat. Il reste encore du chemin à parcourir dans cette double confrontation, et on est plus unis que jamais : on est une famille et on l’a toujours montré. En avant, avec effort et détermination, on ne baissera jamais les bras.»