Liverpool : Harvey Elliott a trouvé un point de chute en Liga

Valence tient son nouveau renfort offensif. Selon les informations de Marca, le club espagnol a trouvé un accord verbal avec Liverpool pour l’arrivée d’Harvey Elliott, qui va poursuivre sa carrière en Liga. Une opération rendue possible avec une prise en charge de la majeure partie du salaire du joueur anglais.

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Le milieu de terrain de 23 ans se rapproche donc d’un départ des Reds. L’accord est également trouvé avec Elliott, qui doit désormais passer sa visite médicale avant de finaliser son arrivée à Valence. Celle-ci a déjà été bookée.