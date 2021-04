Real Madrid : les secrets de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Décisif, efficace, svelte, élégant, playmaker... Nombreux sont les mots pour désigner le Karim Benzema actuel, leader de l'animation offensive madrilène et qui, après de nombreuses années, a enfin mis tout le monde dans sa poche à Madrid. Cette saison encore, l'attaquant français est l'un des rares joueurs fiables qu'a Zinedine Zidane à disposition, et il totalise déjà 17 buts et 6 passes décisives en 24 rencontres de Liga.

Derrière tout ça, il y a du travail. Beaucoup de travail. Dans un reportage consacré au numéro 9 merengue, Marca dévoile les clés de la prise de pouvoir du joueur formé à l'OL. Il y a tout d'abord un travail individuel colossal, en plus de celui qu'il réalise dans le cadre de son entraînement avec les préparateurs merengues, déjà très intensif. La construction d'un gymnase dans son domicile, dans lequel il s'entraîne tous les après-midi, avec pour objectif de gagner de la masse et de gagner en force pour éviter les blessures. Il a aussi eu droit à de nombreux conseils d'amis boxeurs pour travailler son cardio.

Une vie de famille qui favorise sa récupération

Il n'hésite pas à investir dans les meilleures méthodes pour récupérer, comme le fameux cupping, ainsi qu'un travail avec un ostéopathe particulier et des physiothérapeutes de confiance. Il suit aussi des conseils très strictes venant de nutritionnistes avec un plan alimentaire adapté. Sa vie privée elle est très calme, et consacre beaucoup de temps à ses enfants ainsi que ses autres passions : les voitures et les sports de combat. Une vie tout sauf agitée qui lui permet de bien récupérer et d'être au top sur le terrain.

Le journal explique que son absence en Equipe de France est, en quelque sorte, un avantage par rapport aux nombreux autres joueurs internationaux de ce niveau. Moins de voyages, moins de matchs, et donc plus de temps pour travailler sur ses points faibles au centre d'entraînement du Real Madrid. On peut aussi imaginer que le fait d'avoir côtoyé Cristiano Ronaldo l'a aidé à comprendre le niveau de discipline nécessaire pour durer au plus haut niveau. Du haut de ses 33 ans, Karim Benzema vit clairement son prime !