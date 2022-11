OL : Laurent Blanc évoque le cas Tetê

Élément indéboulonnable de l'attaque lyonnaise sous Peter Bosz, Tetê (22 ans) s'était montré décisif en début de saison avec cinq buts et deux passes décisives en onze rencontres jouées. Mais depuis l'arrivée de Laurent Blanc, le Brésilien ne fait plus partie des plans du manager français. En conférence de presse, il a évoqué le cas de son joueur.

«Tetê, il est vraiment victime du système. C'est un garçon intéressant et qui marque des buts. Vraiment, c'est dommage, mais je peux l'utiliser en cours de match. On aura le temps de discuter après la trêve, car il y aura du temps de jeu (pour plus de monde). C'est dommage, car il a des qualités d'attaquant pur, c'est un super joueur, il est très bon dans ce schéma-là, mais c'est difficile dans un autre système. Mais cela va venir, ça va venir». Reste à savoir s'il entrera en jeu au Vélodrome, contre l'OM ce dimanche (20h45).