Liga : la Real Sociedad n’y arrive toujours pas et concède le nul face à Majorque

Reprendre sa marche en avant. Voilà l’objectif de la Real Sociedad ce dimanche, lors de son déplacement sur la pelouse de Majorque (10e) après une série négative de trois matches sans victoire. Les Basques débutaient idéalement la rencontre en ouvrant le score dès la 3e minute grâce à Carlos Fernandez à la conclusion d’un magnifique mouvement collectif (0-1, 3e). Après un départ canon, les hommes d’Imanol Alguacil ralentissaient la cadence en première période tout en gardant le contrôle.

Mais au retour des vestiaires, les Majorquins revenaient avec de meilleures intentions et égalisaient grâce à un face-à-face parfaitement géré de Kang-In Lee (1-1, 50e). Robin Le Normand pensait redonner l’avantage aux siens, mais son but était annulé par l’arbitre pour une faute (60e). Face à des locaux bien regroupés dans leur moitié de terrain, les partenaires de Mohamed-Ali Cho (rentré en cours de jeu) n’arrivaient pas à trouver la faille. Les Bermellones étaient même tout proches d’empocher la victoire mais Amath Ndiaye trouvait le poteau (85e). Les dernières minutes tournaient au cauchemar pour les visiteurs après l’expulsion de Mikel Merino (90e). Avec ce match nul (1-1), la Real Sociedad stagne au classement (4e) et peut voir le Betis se rapprocher dangereusement pour les places qualificatives en Ligue des champions. De son côté, Majorque reste dans le ventre mou de la Liga, au dixième rang.

