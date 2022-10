Kiev - Rennes : les compositions officielles

Après la C1 place à la C3 en ce jeudi soir. Le Stade Rennais se déplace en Pologne pour affronter le Dynamo Kiev dans le cadre de la 4ème journée du groupe B de cette Ligue Europa 2022-2023 (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 18h45). Avec 7 points en 3 matches (2 victoires et un nul), Rennes est en tête de son groupe (2e à la différence de buts) à égalité avec les Turcs de Fenerbahçe. Ce soir, Bruno Génésio et ses hommes peuvent quasiment assurer au minimum la 2ème place en cas de victoire. Face à eux, les Ukrainiens de Kiev sont bons derniers et ne comptent aucun point depuis le début de la campagne européenne.

Doku, Santamaria ou encore Omari sont toujours à l’infirmerie mais heureusement, Bruno Génésio peut compter sur un effectif très étoffé. En l’absence de son capitaine Traoré, toujours suspendu, c’est le jeune Assignon qui est une nouvelle fois aligné au poste de latéral droit. Désiré Doué, né en 2005, sera titulaire, tout comme Kalimuendo préféré à Gouri à la pointe de l’attaque. Côté ukrainien, Lucescu doit faire avec quelques absences, lui aussi.

Les compositions d’équipe :

Kiev : Neshcheret – Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak – Sydorchuk (cap), Shepelyev – Tsygankov, Buyalskyi, Garmash – Besedin

Rennes : Mandanda – Assignon, Wooh, Theate, Meling – Bourigeaud (cap), Ugochukwu, Majer – Doué, Kalimuendo, Terrier