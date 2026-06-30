Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Après un début canon de la part des meilleurs buteurs lors des premières journées de la Coupe du Monde 2026, les stars ont laissé leurs partenaires briller. On pense bien sûr au triplé d’Ousmane Dembélé contre la Norvège, ou justement au but splendide de Nusa avec la Norvège contre la Côte d’Ivoire. Alors, où est-on au classement des buteurs de ce Mondial 2026 ?

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Et bien Erling Haaland a quand même profité de son seizième de finale pour augmenter son total. Le voilà désormais à 5 unités, juste derrière Lionel Messi, qui en compte 6. Mais l’équipe de France va défier la Suède à 23 heures et Mbappé et Dembélé, chacun 4 buts, auront l’occasion de repasser devant, ou pas !