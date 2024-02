PSG-Real Sociedad : l’arbitre fait déjà jaser

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec la Real Sociedad au Parc des Princes pour un 1/8e de finale aller de Ligue des champions très intéressant. Pour diriger cette rencontre, l’UEFA a désigné Monsieur Marco Guida. L’Italien sera accompagné par Ciro Carbone et Giorgio Peretti ainsi que Fabio Maresca (4e arbitre) et Paolo Valeri et Aleandro Di Paolo (arbitrage vidéo). Mais la désignation de l’homme au sifflet fait couler de l’encre.

Le Parisien parle d’un «arbitre peu expérimenté» et précise que «l’officiel de 42 ans n’a en effet dirigé aucun match des phases finales de Ligue des champions et il ne compte que sept rencontres arbitrés dans la reine des compétitions de clubs.» Le manque d’expérience de l’arbitre, qui a déjà sifflé le PSG contre Leipzig en 2021, fait aussi couler de l’encre du côté de RMC Sport. «C’est un arbitre jeune et expérimenté, mais néophyte à ce stade de la compétition» et «qui ne dispose d’aucun repère en phase finale de C1 », écrivent nos confrères. Il sera attendu ce mercredi soir à Paris, où sa prestation sera observée de près.