PSG : pourquoi Lionel Messi n'est pas si chaud que ça pour revenir au FC Barcelone

« Il n’y a pas eu d’approche de Laporta avec qui que ce soit dans l’entourage de Leo Messi ou vice versa, et quiconque prétend cela ment ». Alors que des informations concernant des négociations entre le Barça et Lionel Messi sont sorties dans la nuit, l'entourage de la star argentine s'est empressé de démentir, dans des propos accordés à Mundo Deportivo. Un démenti clair et net qui, généralement ne veut pas toujours dire grand chose dans le foot. Mais dans ce cas précis, il pourrait bien être sincère.

Selon le quotidien El Pais, Lionel Messi est plutôt ravi de la tournure que prennent les évènements à Barcelone, avec cette nouvelle équipe menée par Xavi. Un projet intéressant en somme, et dans les bureaux du Camp Nou, on est convaincu qu'avec ce Barça, Messi pourrait faire de grandes choses, même à un âge avancé. D'où la volonté de le rapatrier l'été prochain au terme de son contrat. L'intérêt est-il réciproque ? Pas forcément...

Lewandowski, le problème ?

Déjà, parce que l'arrivée de Robert Lewandowski à Barcelone n'a pas forcément été très appréciée par l'Argentin. Les déclarations de Lewandowski après le dernier Ballon d'Or sont mal passées. « Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots creux », avait déclaré le Polonais après que l'Argentin ait dit que le Bavarois méritait le sacre. « Il peut dire ce qu’il veut et ça ne m’intéresse pas. Mais les mots que j’ai prononcés à l’époque venaient de mon cœur et parce que je le sentais vraiment comme ça. J’ai déjà dit qu’il méritait le Ballon d’Or, parce que l’année précédente, je pensais qu’il avait été le meilleur, mais l’année où je l’ai gagné, il ne l’était pas. J’ai simplement dit ça. Mais qu’il le prenne comme il le veut », avait ensuite répondu La Pulga. La relation entre les deux hommes, qui en plus jouent à la même position, n'aide pas donc.

Et ce n'est pas tout. Messi est toujours blessé par son départ du Barça, et les principaux responsables de sa non-prolongation dans son cub de coeur sont toujours là. Est-il prêt à revenir et à fréquenter Joan Laporta au quotidien ? Pas vraiment, si on se fie à la publication espagnol. En privé, il confie à ses proches qu'il prendra sa décision après le Mondial. D'ici là, on espère le voir faire de belles choses avec le PSG.