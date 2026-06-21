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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : l’Irak avec son deuxième gardien contre la France ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
irak @Maxppp
France Irak
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L’Irak pourrait se présenter avec un nouveau gardien pour affronter l’Equipe de France lundi, lors de son deuxième match de la Coupe du Monde 2026. Selon L’Équipe, le sélectionneur Graham Arnold envisage de titulariser Ahmed Basil (29 ans, 15 sélections) à la place de Jalal Hassan (35 ans, 99 sélections), jugé décevant après la lourde défaite contre la Norvège (1-4) dans la nuit de mardi à mercredi.

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D’autres ajustements pourraient également être nécessaires dans le onze irakien. Le latéral droit Hussein Ali, touché au cou, n’a pas pris part à l’entraînement samedi, tout comme l’ailier gauche Ali Jasim. Les deux joueurs restent incertains à deux jours du rendez-vous face aux Bleus.

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