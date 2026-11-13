Rui Costa climatise le PSG dans le dossier Prestianni

Le dossier Gianluca Prestianni semble en passe de connaître une issue positive pour le Benfica. Alors que le jeune Argentin suscite notamment l’intérêt du Paris Saint-Germain, le club lisboète travaille à prolonger son contrat afin de sécuriser l’avenir de l’un de ses grands espoirs. Présent ce vendredi à l’inauguration de la Casa do Benfica de Cantanhede, le président Rui Costa s’est montré particulièrement optimiste au sujet des négociations.

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Interrogé sur l’avancée du dossier, le dirigeant portugais a ainsi assuré : «tout est presque prêt et tout se déroule sans le moindre problème.» Autrement dit, Benfica devrait garder son sulfureux et convoité ailier. Une déclaration qui laisse entrevoir une prolongation imminente et qui témoigne de la volonté du Benfica de garder Prestianni malgré l’intérêt manifesté par le PSG.