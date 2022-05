Vente de Chelsea : 893 M€ redirigés vers le football anglais ?

La suite après cette publicité

Qui finira par racheter Chelsea ? Pour rappel, outre Sir Jim Ratcliffe, ils sont trois encore en lice pour succéder à Roman Abramovich : Todd Boehly, Sir Martin Broughton et Stephen Pagliuca. Un sprint final qui devrait se conclure dans les prochains jours sous le regard du gouvernement britannique. Car, pour rappel, Abramovich ne touchera pas un centime de cette vente.

Mais les équipes de Boris Johnson, le Premier ministre anglais, pourraient rediriger une partie de cet argent vers le football anglais. Le Times révèle en effet que le numéro 1 du gouvernement de Sa Majesté aimerait que tous les bénéfices de la vente soient reversés à une fondation venant en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Toutefois, le média précise qu’une telle création peut mettre du temps.

L’ancien patron d’Arsenal fait pression sur le gouvernement

Pour le moment, les fonds seraient donc placés sur un compte bancaire gelé. C’est là qu’intervient David Dein, l’ancien boss d’Arsenal. Le Times annonce que Dein fait pression sur le gouvernement pour que 750 millions de livres sterling (environ 893 M€) soient reversés au football amateur. Dans un courrier envoyé aux ministres, ce dernier a interpellé le gouvernement sur la nécessité d’aider les Ukrainiens, mais également de ne pas oublier les plus défavorisés du Royaume.

« Sans aucun doute, les victimes de la guerre en Ukraine devraient être au centre de nos préoccupations et tout ce que nous pouvons faire pour utiliser l'argent de cette vente pour soutenir les efforts humanitaires doit être le bienvenu. (…) Mais l’investissement dans des entraîneurs, des terrains, des académies et des installations dans les zones défavorisées (en Angleterre) et laissées pour compte pourrait changer la donne pour les communautés et les jeunes. » Concrètement, Dein explique que tout cet argent permettrait de construire 1000 terrains synthétiques, de rénover 20 000 aires de jeu et d’investir dans des vestiaires.