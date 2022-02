Le PSG ne recrute plus en hiver

La suite après cette publicité

Une habitude. Cet hiver encore, le Paris SG n'a enregistré aucune recrue. Le club de la capitale, qui garde toujours un secret espoir de conserver et prolonger Kylian Mbappé (23 ans) au-delà du mois de juin, a bien tenté sa chance sur quelques dossiers, comme le prêt de Tanguy Ndombele (26 ans), finalement parti à l'Olympique Lyonnais, ou encore l'arrivée dès ce mercato d'Ousmane Dembélé (24 ans), avec qui, selon nos informations, les Rouge-et-Bleu ont conclu un accord de principe.

Les pensionnaires du Parc des Princes ont également été annoncés sur les traces de Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans, Arsenal/Barcelone) ou Dusan Vlahovic (22 ans, Fiorentina/Juventus) mais aussi sur des opérations plus au long cours, comme Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund), Lucas Paqueta (23 ans, Olympique Lyonnais) et Endrick (15 ans, Palmeiras). Mais, au final, aucun élément n'est venu renforcer l'effectif déjà riche à disposition de Mauricio Pochettino.

Paredes, dernier en date

C'est donc le troisième mercato d'hiver consécutif sur lesquels les Parisiens, à qui on ne peut pas reprocher d'essayer, n'accueillent aucun renfort. Il faut remonter au 29 janvier 2019 pour trouver trace du dernier recrutement hivernal des Franciliens. Antero Henrique, directeur sportif à l'époque, avait mis 47 M€ sur la table pour chiper Leandro Paredes (27 ans) au Zenit Saint-Pétersbourg et offrir une sentinelle à l'entraîneur en place à ce moment-là, Thomas Tuchel. Depuis, c'est donc le néant. Non pas que les actuels leaders de Ligue 1 n'aient pas essayé (Lucas Paqueta, Emre Can et Allan en 2020, Dele Alli et Christian Eriksen en 2021).

Mais, entre luttes intestines entre coach et dirigeant (Tuchel-Leonardo notamment) ou opportunités jugées trop risquées, rien n'est venu. Certains cadors européens, ces dernières années, ont profité du mois de janvier pour réaliser de sacrés coups (Virgil van Dijk à Liverpool en 2018, Alvaro Morata à l'Atlético en 2019, Bruno Fernandes à Manchester United et Erling Haaland au Borussia Dortmund en 2020, Sébastien Haller à l'Ajax en 2021 pour ne citer qu'eux). Le PSG, comme le Real Madrid (qui n'a plus recruté en janvier depuis Brahim Diaz, arrivé de Manchester City en 2019), a pris un autre pari, celui de la stabilité.