Nice : les joueurs ciblés par Franck Haise sont connus !

Nice est dans une mauvaise passe. Après avoir rectifié le tir suite à un début de saison délicat, les Aiglons sont encore en train de retomber dans leurs travers. Malgré trois victoires sur ses cinq derniers matches de championnat, le Gym est toujours autant à la peine sur la scène européenne. Défaits à quatre reprises depuis le début de la saison en Europa League, les Aiglons comptent 0 point en C3. Un bilan humiliant après une campagne 2024-2025 déjà compliquée et qui a le don de provoquer l’ire de Franck Haise.

La suite après cette publicité

Au club depuis l’été 2024, l’ancien entraîneur de Lens a poussé un violent coup de gueule après le revers à Fribourg ce jeudi (1-3) : «il faut arrêter de tomber au moindre duel et de rester au sol, mais à l’entraînement, c’est pareil. Et quand on commence à jouer, pourquoi on s’arrête ? (…) Laissez votre ego de côté, il n’y a pas de champions du monde ici, ni moi, ni eux. (…) Il faut arrêter de faire la gueule quand on est remplaçant ou quand on sort… Vous n’êtes pas contents mais quand vous jouez vous n’êtes pas bons»

Melvin Bard, Jérémie Boga et Sofiane Diop sont dans le viseur

Une sortie piquante qui a forcément fait parler en Côte d’Azur. En effet, remonté contre de nombreux joueurs, Haise n’a pas aimé les comportements jugés nonchalants de plusieurs joueurs face à un adversaire jugé favorable surtout à domicile. Ce vendredi soir, nos confrères de L’Equipe ont dévoilé plusieurs pensées de l’entraîneur de 54 ans. Ainsi, nous connaissons désormais les joueurs visés par Haise après ses propos incendiaires. En effet, titulaires jeudi, Antoine Mendy, Kevin Carlos, Charles Vanhoutte et Yéhvann Diouf sont jugés comme exempts de tout reproche.

La suite après cette publicité

En revanche, le quotidien explique clairement que Sofiane Diop et Jérémie Boga ont été ciblés par l’ancien technicien lensois pour leur comportement sur le terrain malgré quelques éclairs. Melvin Bard, qui s’est plaint après de nombreux duels perdus, a également agacé. L’épisode Jonathan Clauss, en proie au doute quant à son avenir à Nice, agace également Franck Haise. Enfin, le journal évoque la possibilité selon laquelle le mercato globalement décevant des Aiglons et son bilan personnel en Coupe d’Europe, que cela soit avec Lens ou Nice, a également tendance à l’irriter. Vous l’aurez compris, la sortie au lance-flammes de jeudi soir n’a rien d’anodin pour Franck Haise.