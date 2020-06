Chelsea : Frank Lampard éteint l'incendie N'Golo Kanté

La suite après cette publicité

Vendredi, l'Angleterre du foot se levait avec une petite bombe. Le quotidien The Times, sérieux média britannique, dévoilait en effet que plusieurs joueurs des Blues ont été placés sur la liste des transferts. Et ce, afin de financer ce mercato estival fou que réalisent les Londoniens. Après Hakim Ziyech et Timo Werner, Ben Chilwell (Leicester) et Kai Havertz (Bayer Leverkusen) pourraient ainsi débarquer à Stamford Bridge.

Et parmi les joueurs annoncés comme transférables, le journal citait N'Golo Kanté, présent dans une liste où on retrouve des joueurs peu utilisés comme Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiémoué Bakayoko, Michy Batshuayi et Ross Barkley. Une grosse surprise forcément, puisque le Français de 29 ans reste un joueur important des Blues, sa qualité n'étant plus à prouver. Et ça a beaucoup fait parler outre-Manche.

Lampard encense Kanté

En conférence de presse vendredi, Frank Lampard a logiquement été questionné sur le champion du monde. « J'ai lu des rumeurs et des discussions sur lui et son futur au club. Je l'ai dit plein de fois, N'Golo est un des meilleurs milieux de terrain du monde et j'aurais adoré jouer avec lui, avec son style de jeu, il a tout », a expliqué l'ancien milieu des Three Lions.

« Avoir l'opportunité d'entraîner ce club et d'avoir N'Golo avec nous c'est quelque chose que j'apprécie. Cette saison, malheureusement, à cause de blessures, ça a été dur pour lui. Mais ça fait du bien de le voir en forme maintenant. N'Golo est si important pour nous pour aller de l'avant, on a besoin de lui de façon régulière. Il s'entraîne avec le groupe depuis un moment (en référence à l'absence de Kanté lors des premiers entraînements post-coronavirus, NDLR). Il est fit, comme les autres. Une situation difficile ? Oui, car j'avais de l'empathie pour lui. C'est réglé maintenant, et il est heureux », a conclu l'entraîneur britannique qui n'a visiblement pas envie de voir l'ancien du SM Caen partir...