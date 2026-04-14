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Ligue des Champions

Liverpool-PSG : Doué sort aussi sur blessure !

Par Aurélien Léger-Moëc
Doué (PSG) @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

C’est une hécatombe à Anfield ! Après Ekitike côté Liverpool et Nuno Mendes côté parisien en première période, c’est au tour de Désiré Doué de quitter ses partenaires, à la 51e minute de jeu.

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La faute à une poussette de Szoboszlai hors terrain, qui l’a conduit à heurter un micro et un ramasseur de balle assis sur sa chaise pliante. Le Hongrois s’en est sorti sans avertissement. Doué a été remplacé par Barcola.

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