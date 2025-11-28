Sassuolo : l’immense travail de Fabio Grosso porte ses fruits !

Quand on évoque les surprises de ce début de saison en Serie A, difficile de ne pas penser à Sassuolo. Promu depuis seulement un an, le club émilien figure déjà parmi les équipes les plus en vue, neuvième avec 17 points après 12 journées, à seulement trois longueurs de la Juventus. Ce résultat n’est pas le fruit du hasard : il est le reflet d’un projet construit patiemment, d’une stratégie de continuité et, surtout, de l’immense travail de Fabio Grosso. Deux saisons après une relégation douloureuse, les Neroverdi ont retrouvé leur place dans l’élite italienne avec un effectif qui mélange intelligemment anciens piliers et jeunes talents prometteurs. Berardi, Pinamonti, Laurienté, Doig, Boloca ou Thorstvedt ne sont pas seulement des noms, ce sont les garants de la stabilité et de la résilience d’un groupe qui a su rebondir avec méthode et ambition.

L’un des secrets de cette réussite réside dans la philosophie de Sassuolo, qui se démarque par sa capacité à maintenir ses cadres tout en restant ouvert aux opportunités. Contrairement à d’autres clubs confrontés à une relégation, la direction n’a pas cédé à la tentation de la vente massive pour renflouer ses finances. Au contraire, les joueurs qui avaient porté l’équipe à travers les épreuves de la Serie B ont été remis au centre du projet pour reconstruire une équipe compétitive en Serie A. Les visages familiers ne sont pas si nombreux, mais leur poids sur le collectif est immense, puisque les quatre meilleurs buteurs du début de saison sont tous issus de ce noyau ancien, preuve que la stratégie du club, déjà couronnée de succès l’an dernier, continue de porter ses fruits. Sassuolo montre ainsi qu’une politique cohérente et patiente peut créer de la valeur et surprendre même les observateurs les plus aguerris.

Un promu couteau entre les dents

Au centre de cette dynamique, Fabio Grosso incarne la réussite technique et humaine. Après un parcours semé d’embûches des débuts prometteurs à Bari et Vérone, une reconstruction à Frosinone, puis un passage délicat à Lyon, l’ancien champion du monde 2006 a trouvé à Sassuolo un environnement idéal pour exprimer pleinement sa vision : « c’est une observation pertinente, cela pourrait être une source de motivation. C’était peut-être une soirée spéciale, l’ambiance était différente de celle de Bergame. Nous devons savoir faire monter la pression, peu importe l’adversaire, le public ou le classement, car ce championnat prouve que chaque match compte, et plus on se donne à fond, plus on a de chances d’obtenir un résultat. Quand nous y sommes parvenus, nous avons bien joué, encore mieux en seconde période, et nous avons été punis en contre-attaque, mais bravo aux gars qui y ont cru jusqu’au bout», a expliqué Grosso après le nul contre Pise. Son Sassuolo n’est pas une équipe prudente ou défensive, elle séduit par son audace, sa fluidité et sa variété offensive. Dix joueurs différents ont déjà trouvé le chemin des filets cette saison. Un chiffre qui illustre à quel point Grosso sait faire confiance à son effectif et valoriser les talents, des cadres historiques aux jeunes issus du centre de formation.

Sa capacité à créer un collectif équilibré, énergique et cohérent fait de lui l’un des entraîneurs les plus prometteurs de la Serie A actuelle. L’impact de Grosso dépasse les simples chiffres. Sassuolo a retrouvé la confiance et l’enthousiasme qui manquaient après la relégation, et l’équipe inspire désormais le respect sur chaque pelouse. La solidité défensive, la créativité offensive et l’implication collective dessinent une formation capable d’aspirer à l’Europe dans les saisons à venir. Pour un club promu, ces signes sont particulièrement prometteurs et offrent aux supporters un motif d’optimisme rare et précieux : « il n’y a pas encore assez de matchs pour établir des statistiques. Nous avons bien joué à l’extérieur pour prendre des points. Aujourd’hui, nous avons débuté le match par un penalty et encaissé un but ; de nombreux petits détails influencent les décisions et les scores. Nous savons que nous pouvons faire beaucoup mieux dans certaines phases de jeu». En conciliant patience, audace et maîtrise tactique, Grosso transforme Sassuolo en une véritable révélation, et il n’est pas exagéré de dire que l’équipe pourrait continuer à surprendre jusqu’au printemps. A Sassuolo, le travail bien fait paie, et l’avenir s’annonce brillant.