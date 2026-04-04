Le Barça frappe fort à Madrid, les réseaux s’enflamment

Le FC Barcelone remporte la première manche des trois affrontements face à l’Atlético Madrid. Les hommes d’Hansi Flick se sont imposés sur la pelouse du Wanda Metropolitano (1-2) grâce à un but de Robert Lewandowski en fin de match, après l’ouverture du score de Giuliano Simeone et l’égalisation rapide des Catalans avant la pause. Une rencontre qui aura été marquée par plusieurs décisions arbitrales importantes, notamment l’expulsion côté madrilène et un rouge finalement annulé pour Gérard Martin, qui ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. La prestation de Lamine Yamal a également été très commentée, l’Espagnol ayant encore été l’un des joueurs les plus dangereux du match. Cette rencontre a aussi servi d’avant-goût avant le quart de finale de Ligue des Champions entre les deux équipes, et sur les réseaux, beaucoup s’attendent déjà à une double confrontation de très haut niveau.