PSG : Presnel Kimpembe agace en interne

La suite après cette publicité

« Tout le monde connaît mon amour pour le PSG et c'est réciproque. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ». Les déclarations du titi parisien pendant le stage de l'Équipe de France en fin de saison ont fait énormément parler...

Effectivement, depuis, il est bel et bien question d'un départ du défenseur central. Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, un prix a même été fixé pour le joueur par l'état-major parisien. Pour le recruter, il faudra signer un chèque de 50 millions d'euros. Pour l'instant, c'est Chelsea qui semble être le club le plus intéressé par ses services, avec la Juventus et l'Atlético, derrière les Londoniens.

Le joueur n'a pas apprécié certaines choses la saison dernière

Et ce jeudi, le quotidien L'Équipe nous apprend qu'en interne, on commence à être agacé par le défenseur. C'est le cas pour les nouvelles têtes pensantes du projet francilien. Luis Campos n'aurait ainsi pas apprécié la sortie médiatique mentionnée plus haut, puisqu'il l'aurait interprétée comme un ultimatum lancé par le défenseur des Bleus.

De même pour Christophe Galtier, qui n'aurait pas vraiment compris l'attitude du joueur, et ce même s'il n'était pas encore en poste à l'époque de ses déclarations. Le journal indique que le principal concerné n'avait pas apprécié certaines choses tout au long de la saison, avec certains comportements extra-sportifs qu'il n'a pas compris. Il estimait qu'il y avait une sorte de deux poids de mesure en interne, et que le staff ne faisait rien pour maintenir l'ordre. Des problématiques liées à la hiérarchie salariale - il est seulement le 13e joueur le mieux payé de l'effectif - sont aussi mentionnées par le journal. Autant dire que ça sent la fin...