Barça : la réaction du héros Fermin Lopez

Auteur d’un doublé, Fermin Lopez a été le principal artisan de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (2-1). Un gros coup pour les Catalans dans cette course pour le titre, d’autant plus qu’en cas de victoire de l’équipe de Simeone, cette dernière prenait la première place. Après le match, le milieu de terrain barcelonais était logiquement plus que satisfait.

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« C’était un match difficile. L’an dernier ils nous ont battu en Copa et en Ligue des Champions, et ça s’est compliqué avec le 1-0. Mais on a su réagir et gagner. J’espère que ma bonne connexion avec Lamine va continuer. On se connaît très bien. Sa passe, c’était un demi-but (sur le deuxième but, NDLR). Je suis très content », a lancé le numéro 7 catalan.