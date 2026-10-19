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Ligue des Champions

PSG : Vitinha n’a pas peur de Lamine Yamal

Par Josué Cassé
1 min.
PSG Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant le choc face au FC Barcelone lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Vitinha a évoqué le cas Lamine Yamal, auteur d’un début de saison exceptionnel et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète football. Face aux journalistes, le milieu de terrain portugais a toutefois assuré que l’ailier espagnol ne lui faisait pas peur.

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«Je ne dirais pas qu’on a peur. C’est un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu’il fait est incroyable, il est exceptionnel. C’est intéressant de jouer contre ce type de joueurs, mais pas que lui. On va d’abord affronter une grande équipe, pas que Lamine», a-t-il déclaré.

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