Man City : Rodri est arrivé à Madrid… pour se faire opérer

Rodri est arrivé à Madrid… mais afin de subir une légère intervention chirurgicale au dos. Alors que le milieu de terrain de 30 ans est annoncé du côté du Real Madrid, rien n’est encore bouclé entre Manchester City et les Merengues, malgré l’intention du joueur de rejoindre la capitale espagnole. Comme l’avait révélé Marca, le milieu de terrain espagnol souffre de douleurs dorsales qui nécessitent une opération sans hospitalisation.

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En conférence de presse, Enzo Maresca a confirmé que son joueur serait ensuite mis au repos avant de retrouver le groupe : « l’opération a lieu lundi, il a besoin de vacances, de se reposer et de récupérer. Il sera de retour avec nous ensuite». Cette intervention explique notamment son absence de la tournée estivale de Manchester City en Asie, où les Citizens affronteront notamment l’Inter Milan, une sélection de la K-League et l’Atlético de Madrid. Une tournée à laquelle devrait participer le Champion du monde 2026.