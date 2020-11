Serie A : premier succès de la saison pour le Torino contre le Genoa

Duel de mal classé ce mercredi entre le Genoa et le Torino, à l'occasion d'un match en retard de la 3e journée de Serie A, la rencontre ayant été reportée à cause de 14 cas positifs au coronavirus détectés dans l'effectif génois. Les locaux, qui n'ont gagné qu'à une seule reprise, accueillaient des Turinois attendant toujours un succès cette saison, après avoir souvent été rejoints dans les derniers instants.

Cette fois-ci, les hommes de Marco Giampaolo ont pu ramener les trois points, grâce notamment à une belle entame de match. Une ouverture du score rapide de Lukic (0-1, 10e), et un but contre son camp de Luca Pellegrini (0-2, 27e) donnaient rapidement un bel avantage aux visiteurs. Un but encaissé dans le temps additionnel, par Scamacca (1-2, 90e+4), ne changeait pas le résultat final. Malgré cette victoire, le Toro reste dans la zone rouge, à la 18e place, et reviennent à un point de leur adversaire du soir, 17e.