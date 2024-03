MLS : le projet barcelonais de l’Inter Miami pour conquérir l’Amérique

Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez et Lionel Messi. Nul doute qu’à la lecture de ces noms, un certain sentiment de nostalgie envahit les fans du FC Barcelone, tant ces joueurs ont marqué l’histoire de leur club de cœur. Et les quatre monuments du Barça - qui sont en plus très proches en dehors des terrains - sont aujourd’hui réunis à l’Inter Miami. C’est l’Argentin qui s’est d’abord engagé avec l’écurie floridienne, avant d’être rejoint pratiquement dans la foulée par le latéral gauche et le milieu de terrain l’été dernier. Puis, cet hiver, El Pistolero a rejoint cette joyeuse bande, entraînée par le Tata Martino, qui a dirigé le Barça pendant une saison (2013/2014) sans trop de succès, puisqu’il n’y avait remporté aucun titre majeur.

Après une saison 2023 particulièrement décevante en championnat, avec une avant-dernière place dans sa conférence est, cet exercice 2024 est plutôt bien parti pour l’écurie de David Beckham. L’équipe de la Vice City est ainsi première de sa conférence après quatre journées, et Lionel Messi et Luis Suarez sont en feu. L’Argentin, qui a joué 3 matchs, affiche 3 buts et une passe décisive au compteur. Son comparse uruguayen a lui fait trembler les filets à 2 reprises en 4 matchs, tout en offrant 3 buts. Pour l’instant, ce projet à la sauce barcelonaise est donc plutôt bien parti. Et derrière cette volonté de barceloniser l’équipe, il y a un objectif qui dépasse clairement le cadre du sportif.

La communauté latino-américaine est ciblée

L’état-major de la franchise veut ainsi capitaliser sur la popularité des joueurs mentionnés ci-dessus pour gagner en popularité. D’abord, au niveau local, où les autres sports majeurs sont encore clairement dominants dans la ville, à l’image du Miami Heat (NBA) ou des Dolphins (NFL), qui sont en plus très souvent performants. Il y a aussi clairement l’intention de draguer la communauté hispano-américaine, David Beckham ne s’en est jamais caché. Une communauté qui représente 70% des 2,6 millions d’habitants du comté de Dade County, où est située la ville qui est même souvent surnommée la capitale d’Amérique latine. Ce qui permet à l’Inter Miami d’offrir un cadre de vie idéal à ses recrues, et ce n’est pas un hasard si Messi, Suarez, ou Pizarro et Higuain avant eux, ont décidé de s’y installer. Bien qu’une grosse partie de ces habitants latinoaméricains soient d’origine cubaine, pays où il n’y a pas une énorme tradition footballistique, il y a aussi beaucoup de gens originaires, ou descendants d’immigrés, du Venezuela, de Colombie, du Mexique et d’Argentine, où le football est un sport très ancré dans les coutumes, et où le Barça est très populaire. Recruter des joueurs de ces pays est donc une façon de faire grandir la fan-base et d’attirer du monde au stade.

C’est d’ailleurs plutôt réussi. La saison dernière, plusieurs matchs de l’Inter Miami ont dépassé le million de téléspectateurs. Là où la saison d’avant, les matchs de MLS avaient une audience moyenne de 343.000 spectateurs. L’affluence au stade a aussi grimpé de 40%, en énorme partie grâce à la présence de Messi. Le nombre d’abonnés au MLS Season Pass d’Apple TV a même doublé au moment de l’arrivée de Messi. Un coup de projecteur immense pour le club donc, qui devient au passage un vecteur de croissance conséquent pour le championnat nord-américain. Recruter des grands noms venant d’Amérique latine ou venant de clubs extrêmement populaires dans la région comme le Barça est donc une réussite totale sur le plan marketing.

La touche Barça

En coulisses, l’Inter Miami compte d’ailleurs s’appuyer sur le savoir-faire du Barça. Derrière ces arrivées d’ex-Barcelonais, il y a un homme clé : Xavier Asensi. Ancien directeur commercial du géant de Liga, il a débarqué à Miami en 2021. C’est lui qui dirige désormais toutes les opérations et les stratégies commerciales du club. Mais pas que, puisqu’il a aussi participé aux négociations avec l’entourage de Messi l’été dernier. Il y a quelques mois, Miami est aussi allé chercher Víctor Oliver du côté de Barcelone, pour en faire son vice-président des revenus et opérations locales du club, gérant notamment les jours de match. Certains vont même jusqu’à dire que le Miami Freedom Park, futur stade de l’Inter Miami qui sera inauguré en 2025, a des ressemblances frappantes avec l’Espai Barça. Et nul doute que cette catalanisation de l’Inter Miami va se poursuivre, puisque récemment, certaines rumeurs évoquaient un intérêt fort de la direction pour Sergi Roberto, aujourd’hui indésirable à Barcelone. Affaire à suivre…

