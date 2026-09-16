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Liga : David et Lee offrent la victoire à l’Atlético
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@Maxppp
L’Atlético de Madrid se remet sur de bons rails. Les Colchoneros, qui ont déjà concédé un nul et une défaite cette saison en Liga, se sont défaits d’Osasuna lors de la 6e journée. Grâce aux anciens de Ligue 1 Jonathan David et Kang-In Lee.
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Tous deux titulaires, ils ont chacun inscrit un but. Le premier a été signé par l’ancien Lillois, en deux temps, en première période. Le deuxième par l’ancien Parisien, auteur d’un but du pied droit. Robin Le Normand y est même allé d’un but digne d’un attaquant avec une belle frappe enroulée dans la surface consécutive à un corner. Grâce à ce succès (4-0), l’Atlético remonte à la 3e place du championnat espagnol.
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