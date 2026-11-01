Racing de Santander - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Racing de Santander ce dimanche à 16h15, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur belle victoire lors du Clasico contre le FC Barcelone, les hommes de José Mourinho, actuellement troisièmes, voudront enchaîner une quatrième victoire consécutive pour rester au contact de l’Atlético et des Catalans au classement. De son côté, le Racing est 15e avec deux points d’avance sur la zone de relégation.

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Pour ce faire, le Portugais a aligné un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe épaulé de Diomande, Güler et Bellingham. Silva et Tchouaméni composent le double pivot alors qu’Alexander-Arnold retrouve sa place de latéral droit.

Les compositions d’équipes :

Racing de Santander :

Real Madrid :