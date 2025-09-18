Menu Rechercher
PSG : le diagnostic est tombé pour la blessure de João Neves

Par Matthieu Margueritte
1 min.
João Neves @Maxppp
PSG 4-0 Atalanta

Sorti sur blessure hier soir face à l’Atalanta (4-0), João Neves se touchait la cuisse. Cet après-midi, les Rouge et Bleu viennent de communiquer la nature de la blessure du Portugais. Et ce dernier va rester à l’infirmerie pendant quelques jours.

Paris Saint-Germain
📌 Point médical concernant João Neves

@Aspetar
Voir sur X

«Le point médical de ce jeudi 18 septembre concerne João Neves. Touché aux ischio-jambiers gauches lors du match d’hier contre l’Atalanta, João Neves restera en soins jusqu’à la semaine prochaine», indique le club de la capitale. Neves est donc officiellement forfait pour le Clasico de dimanche face à l’OM.

Pub. le - MAJ le
