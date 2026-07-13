Coupe du Monde 2026 : la fédération mexicaine écope d’une grosse amende

La Fédération mexicaine de football (FMF) a été condamnée à une amende de 42,8 millions de pesos (2 141 926 M€) par le Secrétariat à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance du Mexique pour avoir enfreint les règles relatives à la protection des données personnelles dans le cadre du système Fan ID. Les autorités lui reprochent de ne pas avoir correctement informé les supporters que leurs données biométriques, notamment leurs photographies, étaient considérées comme des données personnelles sensibles.

La suite après cette publicité

Selon l’enquête, la FMF n’a pas non plus obtenu le consentement écrit explicite requis pour le traitement de ces données sensibles. L’organisme s’est limité à une case à cocher sur son site web, sans mécanisme d’authentification permettant de démontrer de manière certaine l’accord des utilisateurs. Les autorités estiment que cette pratique ne respecte pas les exigences de la législation mexicaine sur la protection des données personnelles.