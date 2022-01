Serie A : Sassuolo bute sur le Genoa

Alors que la Lazio a arraché le match nul contre Empoli au terme d'un scénario fou (3-3), la 20ème journée de Serie se poursuivait ce jeudi avec une affiche entre le Genoa (19e, 11 pts) et Sassuolo (13e, 24 pts). A la Citta del Tricolore, les Neroverdi voulaient débuter cette année 2022 de la plus belle des manières, eux qui restaient sur une cinglante défaite contre Bologne (0-3). De son côté, le club de Gênes, auteur d'un seul petit succès depuis le début de la saison, devait absolument s'imposer dans la course au maintien. Et le scénario débutait idéalement pour les hommes d'Andreï Chevtchenko puisque Destro ouvrait le score dès les premiers instant de cette rencontre (0-1, 6e).

Mais comme trop souvent au cours de cet exercice 2021-2022, les visiteurs ne parvenaient à tenir le rythme de leur adversaire. Asphyxié et très largement dominé, le Genoa pouvait seulement remercier la maladresse des Neroverdi pour rentrer au vestiaire avec l'avantage du score. Mais ce qui devait arriver arriva. Peu avant l'heure de jeu, Berardi permettait aux siens de revenir logiquement dans cette rencontre (1-1, 55e). Malgré une domination sans partage (28 tirs à 4), Sassuolo ne parvenait pas à trouver une nouvelle fois l'ouverture et concédait ainsi le match nul (1-1). Avec ce résultat, les hommes d'Alessio Dionisi stagne à la 13e place. Situation toujours aussi inquiétante pour le Genoa, 19ème, avant de recevoir La Spezia lors de la 21ème journée de Serie A.

