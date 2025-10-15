Liverpool va signer le plus gros contrat de Premier League

Vainqueur de la Premier League la saison dernière, Liverpool a effectué un mercato fou avec plusieurs centaines de millions d’euros dépensés. Les Reds ont notamment pu compter sur des rentrées d’argent liées à la billetterie, au merchandising ou encore au sponsoring, notamment celui du maillot de l’équipe première. Depuis 2010, c’est la banque internationale Standard Chartered qui s’affiche sur le devant de la tunique du LFC. Elle verse un peu plus de 57 M€ par an aux pensionnaires d’Anfield, avec lesquels elle a signé un partenariat jusqu’en 2027.

Mais ce mercredi, The Sun explique que Liverpool est sur le point de signer un nouveau contrat record avec Standard Chartered. En effet, le club anglais percevra 80 M€ par an de la part de la banque. Cela ferait du maillot des Reds le plus cher de Premier League. Jusqu’à présent, c’est Manchester United (Snapdragon) et Manchester City (Etihad Airways) qui avaient les contrats les plus onéreux, puisqu’ils perçoivent environ 69 M€ par an pour leur sponsor maillot. Liverpool compte donc s’en mettre plein les poches.