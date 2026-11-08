OM : Bruno Genesio fait le point sur les ambitions du club

Après un début d’exercice délicat et une passe d’armes désormais derrière eux, l’OM semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Forts de leurs quatre victoires d’affilée en Ligue 1 et d’un succès marquant sur le terrain du Bayer Leverkusen en C3, les Phocéens abordent la suite de la saison avec des certitudes retrouvées. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Bruno Genesio s’est exprimé en toute transparence sur cette remontée et sur la manière dont l’OM envisage à présent la suite de ses ambitions sportives.

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Le technicien olympien a toutefois préféré tempérer l’enthousiasme général : « on n’a pas tout réglé, mais on négocie beaucoup mieux ces temps dans le match, on a beaucoup progressé. On travaille tous les jours pour ne pas tomber dans le "catastrophique". Quand ça ne va pas, il faut remettre les pièces à l’endroit. C’est peut-être ce qu’on a le mieux réussi. La trêve hivernale, on pourra faire un premier bilan de là où on est en championnat et en Coupe d’Europe. Et puis après, avancer comme ça jusqu’à la fin de saison et pourquoi pas voir, dans les cinq ou six derniers matchs, où on se situe pour pouvoir fixer des objectifs supérieurs que ceux qu’on a actuellement. » Le message est passé.